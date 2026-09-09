Sketch Drawer Business [SO-21-b] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Sketch Drawer Business [SO-21-b] (электронный ключ)
Описание
SoftOrbits Sketch Drawer позволяет превратить вашу фотографию в художественный шедевр! Sketch Drawer поможет преобразовать изображения в карандашные рисунки несколькими щелчками мыши.
Программа создаст цветные или чёрно-белые карандашные рисунки из обычных фотографий, сгенерировав аккуратные карандашные штрихи. Вам не нужно уметь держать в руках карандаш, чтобы быть художником. Sketch Drawer делает создание фото из рисунка простым и веселым делом!
В программе имеется много готовых к использованию эффектов карандашного рисунка для получения разных типов изображений. С помощью них вы сможете создать как рисунки простым карандашом, так и цветными карандашами, а также рисунки ручкой, фломастером, акварелью, углем. Вы можете отредактировать каждый шаблонов, изменив его настройки, чтобы получить те эффекты, которые вы хотите.
Хотите преобразовать большое число изображений в рисунки с одинаковыми настройками? Cо Sketch Drawer не важно сколько у вас исходных фотографий. Имеющийся пакетный режим позволяет легко преобразовать все ваши фотографии в рисунки. Вы можете добавить фотографии по одной или целыми папками. Просто проверьте настройки на одной из фотографий и получите отличные рисунки из всех фотографий за считанные минуты.
В программе также имеется пакетный режим, позволяющий применить выбранные настройки рисования к нескольким фотографиям. Программа имеет множество настоек для создания самых разных стилей рисунков, таких как рисунок карандашом, ручкой, углем, фломастером, акварелью, цветными карандашами и т.п.
Программа проста в использовании и подходит для начинающих пользователей.
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Sketch Drawer. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
SoftOrbits Sketch Drawer позволяет превратить вашу фотографию в художественный шедевр! Sketch Drawer поможет преобразовать изображения в карандашные рисунки несколькими щелчками мыши.
Программа создаст цветные или чёрно-белые карандашные рисунки из обычных фотографий, сгенерировав аккуратные карандашные штрихи. Вам не нужно уметь держать в руках карандаш, чтобы быть художником. Sketch Drawer делает создание фото из рисунка простым и веселым делом!
В программе имеется много готовых к использованию эффектов карандашного рисунка для получения разных типов изображений. С помощью них вы сможете создать как рисунки простым карандашом, так и цветными карандашами, а также рисунки ручкой, фломастером, акварелью, углем. Вы можете отредактировать каждый шаблонов, изменив его настройки, чтобы получить те эффекты, которые вы хотите.
Хотите преобразовать большое число изображений в рисунки с одинаковыми настройками? Cо Sketch Drawer не важно сколько у вас исходных фотографий. Имеющийся пакетный режим позволяет легко преобразовать все ваши фотографии в рисунки. Вы можете добавить фотографии по одной или целыми папками. Просто проверьте настройки на одной из фотографий и получите отличные рисунки из всех фотографий за считанные минуты.
В программе также имеется пакетный режим, позволяющий применить выбранные настройки рисования к нескольким фотографиям. Программа имеет множество настоек для создания самых разных стилей рисунков, таких как рисунок карандашом, ручкой, углем, фломастером, акварелью, цветными карандашами и т.п.
Программа проста в использовании и подходит для начинающих пользователей.
Требования к системеТребуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установкеСсылка на дистрибутив Sketch Drawer. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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