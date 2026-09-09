Easy Photo Denoise (Удаление шума на фото) [SO-33] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Easy Photo Denoise (Удаление шума на фото) [SO-33] (электронный ключ)
Описание
«Easy Photo Denoise» подарит вашим фото кристальную чистоту, устранив шумы, пятна и другие артефакты.
Инновационные алгоритмы подавления шума используют искусственный интеллект для снижения цифрового шума без смазывания мелких деталей изображения.
Основные функции:
- Готовые пресеты для высокого и среднего уровня шумов.
- Удаление цветового и светового шумов.
- Сохранение мелких деталей.
- Управление цветовой граммой и насыщенностью изображения.
- Пакетный режим.
- Два уникальных алгоритма для очистки изображений от различных типов шумов.
- Фотокоррекция для изменения яркости фото, контрастности, цветовой температуры и гаммы.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установке
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Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
«Easy Photo Denoise» подарит вашим фото кристальную чистоту, устранив шумы, пятна и другие артефакты.
Инновационные алгоритмы подавления шума используют искусственный интеллект для снижения цифрового шума без смазывания мелких деталей изображения.
Основные функции:
- Готовые пресеты для высокого и среднего уровня шумов.
- Удаление цветового и светового шумов.
- Сохранение мелких деталей.
- Управление цветовой граммой и насыщенностью изображения.
- Пакетный режим.
- Два уникальных алгоритма для очистки изображений от различных типов шумов.
- Фотокоррекция для изменения яркости фото, контрастности, цветовой температуры и гаммы.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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