Top.Mail.Ru
Simple Photo Editor (Фоторедактор для ПК) [SO-24] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Simple Photo Editor (Фоторедактор для ПК) [SO-24] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Simple Photo Editor (Фоторедактор для ПК) [SO-24] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 070 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300276
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Simple Photo Editor (Фоторедактор для ПК) [SO-24] (электронный ключ)

Описание

Сделайте ваше фото идеальным!  Удалите из кадра все мешающие объекты. Вы легко сможете стереть такие объекты, как случайные прохожие, машины, животных, провода и многое другое. Simple Photo Editor поможет вам отредактировать фотографию несколькими кликами мыши, сделав ее привлекательной и без лишних объектов, попавших в кадр.

 

Вам больше не понадобится дорогостоящий фоторедактор, чтобы превратить ваши снимки в профессиональные фото. Simple Photo Editor оснащен полнофункциональной панелью инструментов для редактирования фотографий. Здесь нет ничего лишнего, тем не менее, все инструменты позволяющие сделать основную обработку у вас всегда под рукой.

Управляйте вашей домашней фотоколлекцией. Благодаря Simple Photo Editor вы можете фильтровать и удалять размытые и неудачные фотографии. Кроме того, благодаря удобной системе файлового управления, вы сможете быстро удалять ненужные дубликаты. Благодаря этой программе вы поймете, что редактирование фотографий –это очень быстрый и приятный процесс!

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Simple Photo Editor (Фоторедактор для ПК) [SO-24] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Сделайте ваше фото идеальным!  Удалите из кадра все мешающие объекты. Вы легко сможете стереть такие объекты, как случайные прохожие, машины, животных, провода и многое другое. Simple Photo Editor поможет вам отредактировать фотографию несколькими кликами мыши, сделав ее привлекательной и без лишних объектов, попавших в кадр.

 

Вам больше не понадобится дорогостоящий фоторедактор, чтобы превратить ваши снимки в профессиональные фото. Simple Photo Editor оснащен полнофункциональной панелью инструментов для редактирования фотографий. Здесь нет ничего лишнего, тем не менее, все инструменты позволяющие сделать основную обработку у вас всегда под рукой.

Управляйте вашей домашней фотоколлекцией. Благодаря Simple Photo Editor вы можете фильтровать и удалять размытые и неудачные фотографии. Кроме того, благодаря удобной системе файлового управления, вы сможете быстро удалять ненужные дубликаты. Благодаря этой программе вы поймете, что редактирование фотографий –это очень быстрый и приятный процесс!

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simple Photo Editor (Фоторедактор для ПК) [SO-24] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...