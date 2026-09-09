Easy Photo Unblur (Удаление смазанности на фото) [SO-34] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Easy Photo Unblur (Удаление смазанности на фото) [SO-34] (электронный ключ)
Описание
Программа «Easy Photo Unblur» исправляет смазанность на фотографиях, устраняет проблемы с расфокусировкой главного объекта, дрожанием камеры, а также проблемы при съемке во время движения.
Инновационные алгоритмы программы способны обнаружить и исправить объект на фотографии, который находится не в фокусе или размыт.
Основные функции:
- Исправление объектов находящих не в фокусе.
- Корректировка размытости на фотографии.
- Исправление смазанности из-за дрожания камеры при съемке.
- Встроенные пресеты корректировки изображения для достижения наилучшего результата.
- Пакетный режим для корректировки целых папок с неудачными снимками.
- Встроенная система регулировки яркости, контрастности, цветовой температуры и гамма-контроляю
- Доступны инструменты для обрезки, вращения и изменения размера изображений.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установке
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Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Описание
Программа «Easy Photo Unblur» исправляет смазанность на фотографиях, устраняет проблемы с расфокусировкой главного объекта, дрожанием камеры, а также проблемы при съемке во время движения.
Инновационные алгоритмы программы способны обнаружить и исправить объект на фотографии, который находится не в фокусе или размыт.
Основные функции:
- Исправление объектов находящих не в фокусе.
- Корректировка размытости на фотографии.
- Исправление смазанности из-за дрожания камеры при съемке.
- Встроенные пресеты корректировки изображения для достижения наилучшего результата.
- Пакетный режим для корректировки целых папок с неудачными снимками.
- Встроенная система регулировки яркости, контрастности, цветовой температуры и гамма-контроляю
- Доступны инструменты для обрезки, вращения и изменения размера изображений.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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