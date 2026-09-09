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Easy Photo Unblur (Удаление смазанности на фото) [SO-34] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Easy Photo Unblur (Удаление смазанности на фото) [SO-34] (электронный ключ)

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Easy Photo Unblur (Удаление смазанности на фото) [SO-34] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 070 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300238
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Easy Photo Unblur (Удаление смазанности на фото) [SO-34] (электронный ключ)

Описание

Программа «Easy Photo Unblur» исправляет смазанность на фотографиях, устраняет проблемы с расфокусировкой главного объекта, дрожанием камеры, а также проблемы при съемке во время движения.

Инновационные алгоритмы программы способны обнаружить и исправить объект на фотографии, который находится не в фокусе или размыт.

Основные функции:

  • Исправление объектов находящих не в фокусе.
  • Корректировка размытости на фотографии.
  • Исправление смазанности из-за дрожания камеры при съемке.
  • Встроенные пресеты корректировки изображения для достижения наилучшего результата.
  • Пакетный режим для корректировки целых папок с неудачными снимками.
  • Встроенная система регулировки яркости, контрастности, цветовой температуры и гамма-контроляю
  • Доступны инструменты для обрезки, вращения и изменения размера изображений.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Easy Photo Unblur (Удаление смазанности на фото) [SO-34] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Программа «Easy Photo Unblur» исправляет смазанность на фотографиях, устраняет проблемы с расфокусировкой главного объекта, дрожанием камеры, а также проблемы при съемке во время движения.

Инновационные алгоритмы программы способны обнаружить и исправить объект на фотографии, который находится не в фокусе или размыт.

Основные функции:

  • Исправление объектов находящих не в фокусе.
  • Корректировка размытости на фотографии.
  • Исправление смазанности из-за дрожания камеры при съемке.
  • Встроенные пресеты корректировки изображения для достижения наилучшего результата.
  • Пакетный режим для корректировки целых папок с неудачными снимками.
  • Встроенная система регулировки яркости, контрастности, цветовой температуры и гамма-контроляю
  • Доступны инструменты для обрезки, вращения и изменения размера изображений.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Easy Photo Unblur (Удаление смазанности на фото) [SO-34] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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