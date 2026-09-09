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Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW

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Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 1
Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 2
Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 3
Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 4
Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 5
Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 6
Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 7
Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
  • Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 1
  • Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 2
  • Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 3
  • Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 4
  • Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 5
  • Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 6
  • Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 7
  • Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292011
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х7
Вес, г.
400

Описание товара Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW

Гибкий: оберните, установите, зажмите. Гибкие ножки штатива позволяют адаптировать его к почти любой поверхности. Универсальный: закрепите на этом штативе беззеркальную камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 1 кг с гнездом 1/4 или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight. Компактный и легкий: помещается в карман, фотосумку или рюкзак. Надежный: способен выдержать технику весом до 1 кг. Устойчивый: обрезиненные кольца на секциях ног и резиновые наконечники обеспечивают надежное сцепление с поверхностью. Долговечный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность. Запатентованный: его часто копируют, но никому еще не удалось создать идентичную по характеристикам модель. Штатив из ABS-пластика премиум-класса и новой шаровой головой для беззеркальных фотоаппаратов, «зеркалок» и видеокамер весом до 1 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.

Отзывы о товаре Штатив Joby GorillaPod 1K Kit Hybrid GP2 Black-Grey JB01503-BWW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий: оберните, установите, зажмите. Гибкие ножки штатива позволяют адаптировать его к почти любой поверхности. Универсальный: закрепите на этом штативе беззеркальную камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 1 кг с гнездом 1/4 или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight. Компактный и легкий: помещается в карман, фотосумку или рюкзак. Надежный: способен выдержать технику весом до 1 кг. Устойчивый: обрезиненные кольца на секциях ног и резиновые наконечники обеспечивают надежное сцепление с поверхностью. Долговечный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность. Запатентованный: его часто копируют, но никому еще не удалось создать идентичную по характеристикам модель. Штатив из ABS-пластика премиум-класса и новой шаровой головой для беззеркальных фотоаппаратов, «зеркалок» и видеокамер весом до 1 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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