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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
86
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
177
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232347
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Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite 755
Съёмная голова с жидкостным демпфированием и системой постоянного контрбаланса поворачивается на 360? по горизонтали, наклоняется на углы от -60° до +90°, имеет независимые фиксаторы панорамирования, четырёхсекционный регулятор контрбаланса и бесступенчатый регулятор вертикального демпфирования. Голова изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Дополнительно голова оснащена предохранителем площадки, кнопка которого находится на левой стороне. Также на левой стороне головы есть отверстие с системной резьбой 3/8“ для установки дополнительного оборудования или, в зависимости от резьбы на вашей камере, можно ввернуть «лишний» винт для исключения его потери. Винтовое крепление головки к штативу выполнено из стали. На быстросъёмной площадке (стандарт Manfrotto) предусмотрены винты c резьбой 1/4 и 3/8“ (входят в комплект), подпружиненный штифт и противоскользящая вставка. Площадку можно смещать вперёд и назад и фиксировать в выбранном положении. Размер площадки — 50 х 140 мм.
Съёмная голова с жидкостным демпфированием и системой постоянного контрбаланса поворачивается на 360? по горизонтали, наклоняется на углы от -60° до +90°, имеет независимые фиксаторы панорамирования, четырёхсекционный регулятор контрбаланса и бесступенчатый регулятор вертикального демпфирования. Голова изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Дополнительно голова оснащена предохранителем площадки, кнопка которого находится на левой стороне. Также на левой стороне головы есть отверстие с системной резьбой 3/8“ для установки дополнительного оборудования или, в зависимости от резьбы на вашей камере, можно ввернуть «лишний» винт для исключения его потери. Винтовое крепление головки к штативу выполнено из стали. На быстросъёмной площадке (стандарт Manfrotto) предусмотрены винты c резьбой 1/4 и 3/8“ (входят в комплект), подпружиненный штифт и противоскользящая вставка. Площадку можно смещать вперёд и назад и фиксировать в выбранном положении. Размер площадки — 50 х 140 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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