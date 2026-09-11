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Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro

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Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 1
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 2
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 3
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 4
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 5
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 6
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 7
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 1
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 2
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 3
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 4
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 5
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 6
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 7
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653870
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.16х0.22х0.22
Вес, кг.
69

Описание товара Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro

Студийный штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro предназначен для работы профессиональных фотографов преимущественно в стационарных фотостудиях. Тяжелая базовая конструкция эффективно снижает воздействие внешней вибрации на съемку, обеспечивая стабильность фотокамеры. Подходит для установки широкоформатных камер, камер среднего формата, зеркальных DSLR камер, а также ноутбука или другого дополнительного оборудования.

Отзывы о товаре Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Описание
Студийный штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro предназначен для работы профессиональных фотографов преимущественно в стационарных фотостудиях. Тяжелая базовая конструкция эффективно снижает воздействие внешней вибрации на съемку, обеспечивая стабильность фотокамеры. Подходит для установки широкоформатных камер, камер среднего формата, зеркальных DSLR камер, а также ноутбука или другого дополнительного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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