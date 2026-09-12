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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
50
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
169
Длина в сложенном состоянии, см
86
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700590
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Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO
GreenBean VideoMaster 312 PRO – профессиональный видеоштатив для кино/видеопроизводства, выездных съемок. Оснащен прецизионной жидкостной 2D-видеоголовкой с регулируемыми механизмами демпфирования и контрбаланса, которая отлично подходит для современных цифровых видеокамер с дополнительным оборудованием общим весом до 12 кг. Головка закрепляется на штативной шаровой базе ?100 мм, что позволяет быстро установить камеру и настроить ее горизонтальное положение для съемки. Жесткий штатив с прочными алюминиевыми сдвоенными ногами и телескопической нижней растяжкой обеспечивает оператору необходимую мобильность и уверенность в качестве отснятого материала. Комплект штатива дополняет полужесткая сумка для переноски.
GreenBean VideoMaster 312 PRO – профессиональный видеоштатив для кино/видеопроизводства, выездных съемок. Оснащен прецизионной жидкостной 2D-видеоголовкой с регулируемыми механизмами демпфирования и контрбаланса, которая отлично подходит для современных цифровых видеокамер с дополнительным оборудованием общим весом до 12 кг. Головка закрепляется на штативной шаровой базе ?100 мм, что позволяет быстро установить камеру и настроить ее горизонтальное положение для съемки. Жесткий штатив с прочными алюминиевыми сдвоенными ногами и телескопической нижней растяжкой обеспечивает оператору необходимую мобильность и уверенность в качестве отснятого материала. Комплект штатива дополняет полужесткая сумка для переноски.
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 312 PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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