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Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00)

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Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00) - фото 1
Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00) - фото 2
Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2000
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
14
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
  • Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00) - фото 1
  • Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00) - фото 2
  • Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
6 830 руб.  10 319 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270878
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила цепная электрическая - 1 шт.; шина 16" - 1 шт.; цепь 57 звеньев - 1 шт.; чехол пильного аппарата - 1 шт
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2000
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
14
Объем масляного бака
85
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
98
Габариты без упаковки
190x235x475 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х20
Вес, кг.
6

Описание товара Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00)

Электрическая цепная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН 500.1.1.00 позволяет пилить заготовки как в продольном, так и в поперечном направлениях. Не выделят вредных газов в атмосферу - она полностью экологична и с ней можно работать в закрытом помещении. Тормоз моментально останавливает пильную цепь при отскоке пилы от заготовки. Это обеспечивает безопасность оператора.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
пила цепная электрическая - 1 шт.; шина 16" - 1 шт.; цепь 57 звеньев - 1 шт.; чехол пильного аппарата - 1 шт
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2000
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
14
Объем масляного бака
85
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Развернуть
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Антивибрация
Да
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
98
Габариты без упаковки
190x235x475 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая цепная пила ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН 500.1.1.00 позволяет пилить заготовки как в продольном, так и в поперечном направлениях. Не выделят вредных газов в атмосферу - она полностью экологична и с ней можно работать в закрытом помещении. Тормоз моментально останавливает пильную цепь при отскоке пилы от заготовки. Это обеспечивает безопасность оператора.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН (500.1.1.00) - этот товар вы можете купить по цене 6830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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