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Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1)

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Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1) - фото 1
Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1) - фото 1
  • Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 263986
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение - 10 крат. Поле зрения - 20 мм. Нанесено перекрестие. По одной оси - шкала. Цена деления шкалы - 0,1 мм. Посадочный диаметр 30,5 мм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х3
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1)

Окуляр со шкалой для стереоскопических микроскопов серии Микромед МС-1

Отзывы о товаре Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение - 10 крат. Поле зрения - 20 мм. Нанесено перекрестие. По одной оси - шкала. Цена деления шкалы - 0,1 мм. Посадочный диаметр 30,5 мм.
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр со шкалой для стереоскопических микроскопов серии Микромед МС-1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для телескопа Микромед WF10X со шкалой (Стерео МС-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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