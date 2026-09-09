Адаптер 0,37 для видеоокуляра ToupCam
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 290684
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
100
Описание товара Адаптер 0,37 для видеоокуляра ToupCam
Адаптер для видеоокуляра ToupCam 0,37x позволяет устанавливать на микроскоп цифровую камеру ToupCam для передачи данных наблюдений на компьютер. Посадочный диаметр 23,2 мм позволяет использовать этот адаптер с большинством современных микроскопов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Адаптер для видеоокуляра ToupCam 0,37x позволяет устанавливать на микроскоп цифровую камеру ToupCam для передачи данных наблюдений на компьютер. Посадочный диаметр 23,2 мм позволяет использовать этот адаптер с большинством современных микроскопов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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