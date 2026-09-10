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Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166

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Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166 - фото 1
  • Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166 - фото 2
  • Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166 - фото 3
  • Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379978
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Технические характеристики: Длина шкалы, мм - 1, Число делений шкалы - 100, Цена деления шкалы, мм - 0,01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166

Калибровочный слайд Levenhuk MED – это аксессуар для микроскопа, который используется для калибровки программы анализа изображений. Он представляет собой прозрачное стекло с нанесенной на его поверхность микрометрической шкалой. Шкала помещена в окружность и четко различима под микроскопом. Цена деления шкалы – 0,01 мм. Калибровочный слайд позволяет быстро настроить программу, чтобы проводить измерения в наиболее удобных для исследователя реальных единицах. Калибровочный слайд Levenhuk MED можно использовать с микроскопами любых марок.

Отзывы о товаре Слайд калибровочный Levenhuk MED_76166




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Технические характеристики: Длина шкалы, мм - 1, Число делений шкалы - 100, Цена деления шкалы, мм - 0,01
Страна производитель
Китай
Описание
Калибровочный слайд Levenhuk MED – это аксессуар для микроскопа, который используется для калибровки программы анализа изображений. Он представляет собой прозрачное стекло с нанесенной на его поверхность микрометрической шкалой. Шкала помещена в окружность и четко различима под микроскопом. Цена деления шкалы – 0,01 мм. Калибровочный слайд позволяет быстро настроить программу, чтобы проводить измерения в наиболее удобных для исследователя реальных единицах. Калибровочный слайд Levenhuk MED можно использовать с микроскопами любых марок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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