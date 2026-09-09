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Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020

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Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 - фото 1
Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
1010, 1015, 1020, 1022, 1022NW, 3020, 3050, 3052, M1005 MFP, M1319, M1319MFP, 1012, 1018, 1020 Plus, 1022N, 3015, 3030, 3050Z, 3055, M1300 MFP, M1319F MFP, LJ M28a Pro MFP
Цвет
черный
  • Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260221
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
1010, 1015, 1020, 1022, 1022NW, 3020, 3050, 3052, M1005 MFP, M1319, M1319MFP, 1012, 1018, 1020 Plus, 1022N, 3015, 3030, 3050Z, 3055, M1300 MFP, M1319F MFP, LJ M28a Pro MFP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х9
Вес, г.
813

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Hewlett-Packard (HP) производятся на современных высокотехнологичных фабриках работающих в соотвествии с международными стандартами качества и защищены собственными патентами.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
1010, 1015, 1020, 1022, 1022NW, 3020, 3050, 3052, M1005 MFP, M1319, M1319MFP, 1012, 1018, 1020 Plus, 1022N, 3015, 3030, 3050Z, 3055, M1300 MFP, M1319F MFP, LJ M28a Pro MFP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Hewlett-Packard (HP) производятся на современных высокотехнологичных фабриках работающих в соотвествии с международными стандартами качества и защищены собственными патентами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-Q2612X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ 1010/1012/1015/1018/1020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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