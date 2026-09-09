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SSD Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C)

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Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 1
Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 2
Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 3
Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 4
Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 5
Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254334
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
29х25х5
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C)

ADATA XPG SX6000 Lite, этот твердотельный накопитель позиционируется в качестве превосходного решения при переходе с SATA на PCIe. Он построен на 3D NAND памяти и использует интерфейс PCIe Gen3x4 с поддержкой NVMe 1.3. Накопитель предлагает скорость последовательноготения/записи до 1800/1200 Мбайт/с и 220K/200K IOPS при случайном доступе. Здесь имеются HMB-буфер (Host Memory Buffer), SLC-кэширование и технология коррекции ошибок LDP.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Описание
ADATA XPG SX6000 Lite, этот твердотельный накопитель позиционируется в качестве превосходного решения при переходе с SATA на PCIe. Он построен на 3D NAND памяти и использует интерфейс PCIe Gen3x4 с поддержкой NVMe 1.3. Накопитель предлагает скорость последовательноготения/записи до 1800/1200 Мбайт/с и 220K/200K IOPS при случайном доступе. Здесь имеются HMB-буфер (Host Memory Buffer), SLC-кэширование и технология коррекции ошибок LDP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data XPG SX6000 Lite 1Tb (ASX6000LNP-1TT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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