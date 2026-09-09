Лупа Kromatech ручная круглая 10х, 90 мм, с подсветкой (12 LED) ZB-7790-12
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251516
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х4
Вес, г.
400
Описание товара Лупа Kromatech ручная круглая 10х, 90 мм, с подсветкой (12 LED) ZB-7790-12
Круглая ручная лупа Kromatech 10х, 90 мм, с подсветкой (12 LED) ZB-7790-12 – удобный оптический прибор для чтения мелкого шрифта, изучения карт и фотографий. Такую лупу можно рекомендовать коллекционерам: филателистам, нумизматам, любителям старинных открыток и фотографий. Линза диаметром 90 мм сделана из качественного стекла. Оправа и ручка – из черного пластика. Встроенная подсветка лупы состоит из 12 светодиодов, расположенных по периметру оправы. Кнопка включения находится на ручке. Для питания подсветки нужны 3 батарейки типа AAA (приобретаются отдельно).
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Круглая ручная лупа Kromatech 10х, 90 мм, с подсветкой (12 LED) ZB-7790-12 – удобный оптический прибор для чтения мелкого шрифта, изучения карт и фотографий. Такую лупу можно рекомендовать коллекционерам: филателистам, нумизматам, любителям старинных открыток и фотографий. Линза диаметром 90 мм сделана из качественного стекла. Оправа и ручка – из черного пластика. Встроенная подсветка лупы состоит из 12 светодиодов, расположенных по периметру оправы. Кнопка включения находится на ручке. Для питания подсветки нужны 3 батарейки типа AAA (приобретаются отдельно).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Kromatech ручная круглая 10х, 90 мм, с подсветкой (12 LED) ZB-7790-12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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