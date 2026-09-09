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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251496
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Описание товара Лупа Kromatech ручная круглая 5х, 90 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77390B
Лупа Kromatech 5х имеет встроенную подсветку и отлично подходит для работы с мелкими предметами при любом освещении. Два светодиода расположены рядом с линзой и позволяют точно направлять свет на объекты или читаемый текст. Лупа Kromatech 5х подойдет для чтения, изучения мелких предметов, рассматривания деталей фотографий или карт. Такой инструмент пригодится и дома, и на работе. Лупа Kromatech 5х полностью изготовлена из пластика и имеет легкую и удобную конструкцию. Даже при длительной работе с лупой ваша рука не будет уставать. Диаметр линзы в 90 мм позволяет за один раз увидеть множество деталей на большой области, а 5-кратное увеличение подходит для изучения даже очень мелких предметов. Встроенная подсветка работает от 3 батареек типа ААА. Одного комплекта хватит на 20 часов непрерывной работы. Батарейки в комплект поставки не входят.
Лупа Kromatech 5х имеет встроенную подсветку и отлично подходит для работы с мелкими предметами при любом освещении. Два светодиода расположены рядом с линзой и позволяют точно направлять свет на объекты или читаемый текст. Лупа Kromatech 5х подойдет для чтения, изучения мелких предметов, рассматривания деталей фотографий или карт. Такой инструмент пригодится и дома, и на работе. Лупа Kromatech 5х полностью изготовлена из пластика и имеет легкую и удобную конструкцию. Даже при длительной работе с лупой ваша рука не будет уставать. Диаметр линзы в 90 мм позволяет за один раз увидеть множество деталей на большой области, а 5-кратное увеличение подходит для изучения даже очень мелких предметов. Встроенная подсветка работает от 3 батареек типа ААА. Одного комплекта хватит на 20 часов непрерывной работы. Батарейки в комплект поставки не входят.
Лупа Kromatech ручная круглая 5х, 90 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77390B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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