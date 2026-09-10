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Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598)

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Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598) - фото 1
Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598) - фото 2
Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598) - фото 1
  • Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598) - фото 2
  • Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391688
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х29х12
Вес, кг.
3.3

Описание товара Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598)

Лупа 8608D 5D на струбцине с подсветкой LED и регулировкой яркости обеспечивает равномерное бестеневое освещение, позволяет удобно работать с микро и мини электронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Найдет применение в ювелирных мастерских, в косметологических кабинетах, в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле, а также при работе с документами. Кроме того, поможет в бытовых целях - для чтения, рисования, шитья, вышивания - везде, где требуется хорошее освещение и увеличение. Увеличение 5 дптр. (2,25х), диаметр линзы 127 мм, регулировка яркости (4 уровня), 60 светодиодов с белым матовым рассеивателем обеспечат бестеневое освещение.

Отзывы о товаре Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598)




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа 8608D 5D на струбцине с подсветкой LED и регулировкой яркости обеспечивает равномерное бестеневое освещение, позволяет удобно работать с микро и мини электронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Найдет применение в ювелирных мастерских, в косметологических кабинетах, в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле, а также при работе с документами. Кроме того, поможет в бытовых целях - для чтения, рисования, шитья, вышивания - везде, где требуется хорошее освещение и увеличение. Увеличение 5 дптр. (2,25х), диаметр линзы 127 мм, регулировка яркости (4 уровня), 60 светодиодов с белым матовым рассеивателем обеспечат бестеневое освещение.
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Доставка
Отзывы


Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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