Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа с подсветкой Veber 8608D 5D 5 дптр, 127 мм, на струбцине (25598)
Лупа 8608D 5D на струбцине с подсветкой LED и регулировкой яркости обеспечивает равномерное бестеневое освещение, позволяет удобно работать с микро и мини электронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Найдет применение в ювелирных мастерских, в косметологических кабинетах, в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле, а также при работе с документами. Кроме того, поможет в бытовых целях - для чтения, рисования, шитья, вышивания - везде, где требуется хорошее освещение и увеличение. Увеличение 5 дптр. (2,25х), диаметр линзы 127 мм, регулировка яркости (4 уровня), 60 светодиодов с белым матовым рассеивателем обеспечат бестеневое освещение.
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