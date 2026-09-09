Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209783
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х7
Вес, г.
300
Описание товара Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G4
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G4 – мощный увеличительный прибор для длительной работы с мелкими предметами. Эта лупа дает увеличение в диапазоне от 10 до 25 крат и имеет встроенную светодиодную подсветку. Вы сможете работать не только днем, но и ночью, и при слабом внешнем освещении. Лупа будет незаменима при выполнении ремонтных работ, изучении часовых механизмов и ювелирных изделий. Очковая оправа позволит освободить руки для выполнения любых операций с предметами.
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Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G4 – мощный увеличительный прибор для длительной работы с мелкими предметами. Эта лупа дает увеличение в диапазоне от 10 до 25 крат и имеет встроенную светодиодную подсветку. Вы сможете работать не только днем, но и ночью, и при слабом внешнем освещении. Лупа будет незаменима при выполнении ремонтных работ, изучении часовых механизмов и ювелирных изделий. Очковая оправа позволит освободить руки для выполнения любых операций с предметами.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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