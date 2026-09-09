Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
250x38
Увеличение, крат
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251459
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-линейка
Корпус
пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
250x38
Увеличение, крат
3
Габариты
250x38x28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х5х4
Вес, г.
100
Описание товара Лупа для чтения Veber 3x, 250x38 мм (7514)
Лупа для чтения Veber 3x (7514) – удобный оптический инструмент для чтения книг, писем или текстов, написанных на листах больших форматов. Линза позволяет работать с областью размером 25х3,8 см, обеспечивая одинаковое увеличение по всей длине строки. Кратность лупы составляет 3х. Она отлично подойдет для слабовидящего человека, который любит много читать. Линза и корпус изготовлены из пластика, поэтому лупа мало весит. Вам будет удобно перемещать ее по листу и переворачивать страницы.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-линейка
Корпус
пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
250x38
Увеличение, крат
3
Габариты
250x38x28 мм
Страна производитель
Китай
Лупа для чтения Veber 3x (7514) – удобный оптический инструмент для чтения книг, писем или текстов, написанных на листах больших форматов. Линза позволяет работать с областью размером 25х3,8 см, обеспечивая одинаковое увеличение по всей длине строки. Кратность лупы составляет 3х. Она отлично подойдет для слабовидящего человека, который любит много читать. Линза и корпус изготовлены из пластика, поэтому лупа мало весит. Вам будет удобно перемещать ее по листу и переворачивать страницы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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