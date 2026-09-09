Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
100x45
Увеличение, крат
1.2, 1.8, 2.5, 3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209772
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возможность установки 2 линз одновременно, 2 светодиода
Габариты
294x218x64 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х6
Вес, г.
300
Описание товара Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H3
Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H3 комплектуется сменными линзами. Линзы имеют увеличения в диапазоне от 1.2 до 3.5 крат. При необходимости можно комбинировать линзы, устанавливая их парами. Лупа имеет встроенную светодиодную подсветку, яркости которой хватает для отличного освещения рабочей области даже в полной темноте. Лупу Levenhuk Zeno Vizor H3 удобно использовать при проведении любых профессиональных или домашних работ с мелкими предметами. Фиксируя ее на голове с помощью обруча, вы оставляете свои руки полностью свободными. Вы сможете заниматься рукоделием, изучать механизмы часов, паять электронные платы или работать с масштабными моделями. Все линзы лупы изготовлены из оптического пластика. Они не искажают цвета и детали, позволяют видеть четкие контуры предметов. Подсветка работает от батареек типа ААА.
возможность установки 2 линз одновременно, 2 светодиода
Габариты
294x218x64 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Налобная лупа Levenhuk Zeno Vizor H3 комплектуется сменными линзами. Линзы имеют увеличения в диапазоне от 1.2 до 3.5 крат. При необходимости можно комбинировать линзы, устанавливая их парами. Лупа имеет встроенную светодиодную подсветку, яркости которой хватает для отличного освещения рабочей области даже в полной темноте. Лупу Levenhuk Zeno Vizor H3 удобно использовать при проведении любых профессиональных или домашних работ с мелкими предметами. Фиксируя ее на голове с помощью обруча, вы оставляете свои руки полностью свободными. Вы сможете заниматься рукоделием, изучать механизмы часов, паять электронные платы или работать с масштабными моделями. Все линзы лупы изготовлены из оптического пластика. Они не искажают цвета и детали, позволяют видеть четкие контуры предметов. Подсветка работает от батареек типа ААА.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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