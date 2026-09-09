Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013)
Лупа Kenko 2,5х/3,5х, 90 мм, с подсветкой (PKC-013) – удобная и качественная лупа для чтения мелкого текста, рассматривания изображений и мелких предметов. Лупа оборудована встроенной подсветкой для удобства использования в условиях плохой освещенности. Два уровня увеличения значительно повышают удобство пользования лупой – увеличения в 2,5х является классическим для чтения текста, а увеличение в 3,5х позволит рассмотреть особо мелкие шрифты или предметы. Большая 90-миллиметровая линза позволит увеличивать довольно большие площади изображений и текстов, что, несомненно, очень удобно. Светодиодная подсветка позволит вам пользоваться лупой в условиях плохой освещенности и даже ночью. Такая подсветка отличается малым энергопотреблением и долгим сроком службы. Кнопка включения подсветки находится на ручке лупы. Сама линза не имеет корпуса, что, с одной стороны, облегчает ее вес, а с другой – уменьшает искажения по краям увеличенного изображения и увеличивает рабочее поле зрения линзы. Ручка лупы имеет приятную на ощупь прорезиненную поверхность и удобно лежит в руках.
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