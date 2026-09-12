Лупа 8608D 5D (220B) (настольная лупа-лампа)
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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
Для рукоделия, Косметологическая, Часовая/ювелирная, Для прикладных работ
Конструкция лупы
на струбцине
Диаметр линзы, мм
127
Увеличение, крат
2.25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%5 850 руб. 9 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700604
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Назначение
Для рукоделия, Косметологическая, Часовая/ювелирная, Для прикладных работ
Конструкция лупы
на струбцине
Диаметр линзы, мм
127
Увеличение, крат
2.25
Материал ручки
металл
Материал линзы
стекло
Габариты
54х29х12 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х27х13
Вес, кг.
3.4
Описание товара Лупа 8608D 5D (220B) (настольная лупа-лампа)
Лупа 8608D 5D Veber 21219 может использоваться в профессиональных сферах: косметологами, криминалистами, специалистами по ремонту электроники и другими, а также для бытового использования, например, для рукоделия. Про помощи металлической струбцины лампу легко закрепить на столе или другой поверхности. Диаметр рабочей части - 127 мм. Лампа-лупа обеспечивает равномерное освещение поверхности, без затененных участков. Пластиковый прозрачный кожух обеспечивает защиту лампы. Штатив состоит из двух металлических колен по 400 мм. Люминисцентная подсветка, используется лампа FCL-22W, люминесцентная, кольцевая.
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Бренд
Тип товара
Лупа
Назначение
Для рукоделия, Косметологическая, Часовая/ювелирная, Для прикладных работ
Конструкция лупы
на струбцине
Диаметр линзы, мм
127
Увеличение, крат
2.25
Материал ручки
металл
Материал линзы
стекло
Габариты
54х29х12 см
Страна производитель
Россия
Лупа 8608D 5D Veber 21219 может использоваться в профессиональных сферах: косметологами, криминалистами, специалистами по ремонту электроники и другими, а также для бытового использования, например, для рукоделия. Про помощи металлической струбцины лампу легко закрепить на столе или другой поверхности. Диаметр рабочей части - 127 мм. Лампа-лупа обеспечивает равномерное освещение поверхности, без затененных участков. Пластиковый прозрачный кожух обеспечивает защиту лампы. Штатив состоит из двух металлических колен по 400 мм. Люминисцентная подсветка, используется лампа FCL-22W, люминесцентная, кольцевая.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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