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Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218)

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Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218) - фото 1
Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218) - фото 2
Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для профессиональных работ, для рукоделия, чтения, рисования или мелкого ремонта
Диаметр линзы, мм
127
Увеличение, крат
3/1.75х
  • Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218) - фото 1
  • Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218) - фото 2
  • Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391685
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на струбцине
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Назначение
для профессиональных работ, для рукоделия, чтения, рисования или мелкого ремонта
Диаметр линзы, мм
127
Увеличение, крат
3/1.75х
Дополнительно
люминисцентная подсветка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х27х13
Вес, кг.
3.3

Описание товара Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218)

Настольная лампа-лупа 8608D 3D (220B) на металлической струбцине с люминисцентной подсветкой выполняет сразу две функции: дает ровное бестеневое освещение предмета и позволяет разглядеть самые мелкие детали с помощью стеклянной линзы ?127 мм с увеличением 1.75х (3 диоптрии). Лупа подойдет для выполнения профессиональных работ, занятия рукоделием, чтения, рисования или мелкого ремонта. Лампа-лупа может использоваться в косметологических салонах, в часовых и ювелирных мастерских, в лабораториях, в ремонтных и сервисных центрах. Может служить настольной лампой – для чего над лупой предусмотрена пластиковая крышка, также защищающая линзу от пыли. Лампа-лупа закреплена на металлическом поворотном штативе, конструкция которого дает возможность расположить лупу на расстоянии от 0 до 77 см над поверхностью столешни. Штатив устанавливается в металлическую струбцину, которая может закрепляться на плоских поверхностях толщиной до 7 см – столах, верстаках, полках и др. Струбцина снабжена мягкими накладками, чтобы не поцарапать поверхность стола.

Отзывы о товаре Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218)




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на струбцине
Корпус
металл
Материал оптики
стекло
Назначение
для профессиональных работ, для рукоделия, чтения, рисования или мелкого ремонта
Диаметр линзы, мм
127
Увеличение, крат
3/1.75х
Дополнительно
люминисцентная подсветка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная лампа-лупа 8608D 3D (220B) на металлической струбцине с люминисцентной подсветкой выполняет сразу две функции: дает ровное бестеневое освещение предмета и позволяет разглядеть самые мелкие детали с помощью стеклянной линзы ?127 мм с увеличением 1.75х (3 диоптрии). Лупа подойдет для выполнения профессиональных работ, занятия рукоделием, чтения, рисования или мелкого ремонта. Лампа-лупа может использоваться в косметологических салонах, в часовых и ювелирных мастерских, в лабораториях, в ремонтных и сервисных центрах. Может служить настольной лампой – для чего над лупой предусмотрена пластиковая крышка, также защищающая линзу от пыли. Лампа-лупа закреплена на металлическом поворотном штативе, конструкция которого дает возможность расположить лупу на расстоянии от 0 до 77 см над поверхностью столешни. Штатив устанавливается в металлическую струбцину, которая может закрепляться на плоских поверхностях толщиной до 7 см – столах, верстаках, полках и др. Струбцина снабжена мягкими накладками, чтобы не поцарапать поверхность стола.
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Доставка
Отзывы


Лупа-лампа настольная с подсветкой Veber 8608D 3D, 3дптр, 120 мм (21218) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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