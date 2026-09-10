Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа измерительная с подсветкой Veber 7175, 10х, 28мм (26226)
Измерительная лупа Лупа Veber 7175 предназначена для линейных измерений на плоскости с помощью перекрестия с проградуированной шкалой, измерения размеров дефектов на поверхностях различных изделий, неровностей, резьб и пр. Лупа применяется в метрологических службах, типографиях, медицине, рентгенологии, приборостроении и других областях. Измерения могут быть осуществлены как в дневном, так и искусственном (LED подсветка) свете с увеличением в 10 крат и с точностью 0,1 мм. Корпус лупы изготовлен из силумина с гальваническим покрытием. Подсветка осуществляется с помощью 8 микросветодиодов, расположенных у основания металлической части корпуса. Включение подсветки осуществляется тумблером на корпусе лупы. Батареи сменные (батарейки типа L936F 4 шт, в комплекте), рассчитаны на весь срок службы изделия. Высота прозрачной части корпуса (пластик) — 11 мм. Шкала (стекло, в металлической оправке, нанесена методом фотолитографии, трудноистираемая) крепится на резьбе снизу к прозрачной части корпуса. Для дополнительной защиты лупа снабжена пластиковой крышкой. Для хранения и транспортировки в комплекте идёт чехол из искусственной кожи на кнопке. Внутри чехла — бархатное покрытие.
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