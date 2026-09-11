Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10
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Характеристики
Описание товара Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10
Налобная лупа Discovery Crafts DHR 10 наиболее удобна в ситуациях, когда требуется точно настраивать освещение рабочей области. Ее подсветка имеет регулировку яркости, также она работает не от батареек, а от аккумулятора. Подзарядка осуществляется через комплектный кабель, поэтому обслуживание лупы не требует затрат. Эта модель отлично подходит для выполнения точных работ: пайки, ремонта мелкой техники и электроники, ювелирных и часовых работ. В комплектацию входят сменные линзы, их можно сочетать друг с другом. На лупу можно установить до двух линз одновременно. Также есть дополнительная линза для правого глаза. Она небольшая, но в сочетании с другими линзами позволяет получить максимальное увеличение. Материал оптики – полимерное оптическое стекло. Это прочный и легкий материал, который по качеству передаваемой картинки ни в чем не уступает обычному стеклу. Для фиксации лупы на голове используется крепление, его длину можно регулировать.
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