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Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Levenhuk Zeno Gem M11

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 1
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 2
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 3
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 4
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 5
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 6
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 7
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 8
  • Лупа Levenhuk Zeno Gem M11 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251466
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
300

Описание товара Лупа Levenhuk Zeno Gem M11

Складная лупа Levenhuk Zeno Gem M11 пригодится ювелиру, коллекционеру, часовому мастеру и всем, кто работает с бумажными купюрами. Эта лупа дает 40-кратное увеличение и имеет две встроенные подсветки. Лупой удобно пользоваться даже в плохо освещенных помещениях, ее можно брать с собой в длительные поездки или на встречи с клиентами. Пригодится лупа Levenhuk Zeno Gem M11 и дома: она поможет разобрать мелкий текст в книге или инструкции, рассмотреть дефект на ткани или мебели. Светодиодная подсветка позволит работать с мелкими предметами в условиях плохой освещенности. С помощью ультрафиолетовой подсветки вы сможете проверить подлинность купюр. Все лампочки расположены около основания линзы и хорошо освещают рабочую область под ней. Корпус лупа изготовлен из металла и надежно защищает ее от ударов и повреждений.

Отзывы о товаре Лупа Levenhuk Zeno Gem M11




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Складная лупа Levenhuk Zeno Gem M11 пригодится ювелиру, коллекционеру, часовому мастеру и всем, кто работает с бумажными купюрами. Эта лупа дает 40-кратное увеличение и имеет две встроенные подсветки. Лупой удобно пользоваться даже в плохо освещенных помещениях, ее можно брать с собой в длительные поездки или на встречи с клиентами. Пригодится лупа Levenhuk Zeno Gem M11 и дома: она поможет разобрать мелкий текст в книге или инструкции, рассмотреть дефект на ткани или мебели. Светодиодная подсветка позволит работать с мелкими предметами в условиях плохой освещенности. С помощью ультрафиолетовой подсветки вы сможете проверить подлинность купюр. Все лампочки расположены около основания линзы и хорошо освещают рабочую область под ней. Корпус лупа изготовлен из металла и надежно защищает ее от ударов и повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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