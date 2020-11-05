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Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW

Артикул: 232025
  • Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW - фото 4
19 990 руб. 
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+ 500 КэтКоинов
Артикул: 232025
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг4.4
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см55х22.40х35
Дождевикесть
Защита от водыесть
Материалтекстиль/пластик
Цветчерный
LOWEPRO PhotoStream SP 200 – стильная сумка с тонким профилем, легко помещающаяся на багажные полки. 4 вращающихся колеса позволяют сумке двигаться боком, что удобно в узких проходах. Прочный и легкий каркас из гофрированного пластика надежно защищает от случайных ударов. Сумка разработана специально для авиаперелетов и с запасом вписывается в требования к ручной клади большинства авиакомпаний мира. Внутреннее отделение сделано стандартно: 2 длинных разделителя и 11 коротких. К ним добавлено 4 подушечки, которые позволяют отрегулировать ячейки по глубине, чтобы оборудование не болталось при движении. Сзади предусмотрен широкий карман для документов и прозрачный пластиковый кармашек для идентификации сумки. Сбоку также есть ременное крепление для штатива.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro PhotoStream SP 200 LP37163-PWW – стоимость товара 19990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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