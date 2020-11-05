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Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 160 AW II Beige Pixel Camo LP37120-PWW

Артикул: 231980
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 160 AW II Beige Pixel Camo LP37120-PWW - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 160 AW II Beige Pixel Camo LP37120-PWW - фото 2
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 160 AW II Beige Pixel Camo LP37120-PWW - фото 3
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 160 AW II Beige Pixel Camo LP37120-PWW - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 160 AW II Beige Pixel Camo LP37120-PWW - фото 2
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 160 AW II Beige Pixel Camo LP37120-PWW - фото 3
3 290 руб. 
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+ 89 КэтКоинов
Артикул: 231980
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см20,5 х 11,5 х 17
Дождевикда
Цветчерный
Вес, кг0,48
ВместимостьDSLR-камер с установленным объективом 17-85 мм + 1-2 дополнительных объектива и вспышка или компактный фото-дрон
Внутренние габариты (ШxВxГ), см26 x 19 x 20
Продуманный дизайн сумок с передвижными перегородками позволяет эффективно моделировать внутреннее пространство, обеспечивая плотное прилегание камеры и объективов, тем самым надежно предохраняя технику от механических повреждений. Дополнительные кармашки для карт памяти и внешние карманы для других мелких вещей позволяют удобно размещать необходимые аксессуары. Быстрый доступ к камере осуществляется через верхнюю крышку. Эргономичный плечевой ремень, несоскальзывающий с плеча обеспечивает комфорт при транспортировке и при съемке.


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Самовывоз невозможен
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 160 AW II Beige Pixel Camo LP37120-PWW - по цене 3290 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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