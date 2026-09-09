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Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер

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Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер - фото 1
Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер - фото 2
Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер - фото 1
  • Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер - фото 2
  • Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 29916
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Чехол
Варианты переноски
плечевой ремень
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х11
Вес, г.
100

Описание товара Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер

аквабокс для фотокамеры, материал: пластик

Отзывы о товаре Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Чехол
Варианты переноски
плечевой ремень
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
аквабокс для фотокамеры, материал: пластик
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый для зеркальных фотокамер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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