Manfrotto Mbag100PNHD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 163127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
24х27х102
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
22х25х98
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.2х0.2
Вес, г.
500
Описание товара Manfrotto Mbag100PNHD
Сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
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Бренд
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
24х27х102
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
22х25х98
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
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