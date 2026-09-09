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Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50

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Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 1
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 2
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 3
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 4
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 5
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 6
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 7
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 8
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 9
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 10
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 11
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 12
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 13
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 14
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 15
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 16
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 1
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 2
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 3
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 4
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 5
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 6
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 7
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 8
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 9
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 10
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 11
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 12
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 13
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 14
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 15
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 16
  • Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286772
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Вместимость
2 проф. DSLR с 70-200 плюс до 3-4 объективов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
35,5х50х20
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
30х43х16
Дождевик
да
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х20
Вес, кг.
3

Описание товара Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50

Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Air-50 для зеркальных фотокамер предназначена для профессиональных путешествующих фотографов, которые всегда в пути. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади*. Внешняя часть Air-50 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. В этой сумке на колесах можно разместить DSLR-камеру с установленным объективом 70/200 мм, вторую камеру и до 3-4 объективов, а также в сумке можно легко расположить полный премиум комплект CSC-камеры. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 12 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д. Air-50 оснащена вместительным легкодоступным передним карманом для 15-дюймового ноутбука и дополнительным передним карманом для документов и личных вещей.

Отзывы о товаре Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Вместимость
2 проф. DSLR с 70-200 плюс до 3-4 объективов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
35,5х50х20
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
30х43х16
Дождевик
да
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Air-50 для зеркальных фотокамер предназначена для профессиональных путешествующих фотографов, которые всегда в пути. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади*. Внешняя часть Air-50 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. В этой сумке на колесах можно разместить DSLR-камеру с установленным объективом 70/200 мм, вторую камеру и до 3-4 объективов, а также в сумке можно легко расположить полный премиум комплект CSC-камеры. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 12 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д. Air-50 оснащена вместительным легкодоступным передним карманом для 15-дюймового ноутбука и дополнительным передним карманом для документов и личных вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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