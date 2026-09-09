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Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286772
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Описание товара Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50
Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Air-50 для зеркальных фотокамер предназначена для профессиональных путешествующих фотографов, которые всегда в пути. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади*. Внешняя часть Air-50 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. В этой сумке на колесах можно разместить DSLR-камеру с установленным объективом 70/200 мм, вторую камеру и до 3-4 объективов, а также в сумке можно легко расположить полный премиум комплект CSC-камеры. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 12 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д. Air-50 оснащена вместительным легкодоступным передним карманом для 15-дюймового ноутбука и дополнительным передним карманом для документов и личных вещей.
Отзывы о товаре Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50
Новая сумка на колесах Pro Light Reloader Air-50 для зеркальных фотокамер предназначена для профессиональных путешествующих фотографов, которые всегда в пути. Изготовленная и разработанная специально для путешественников, она соответствует самым строгим требованиям авиакомпаний к ручной клади*. Внешняя часть Air-50 выполнена из ткани рипстоп Pro-Light Rip-Stop с улучшенной защитой углов и дополнительными защитными планками, внутри сумка оснащена цельным поддоном из EVA-полимера, что обеспечивает легкий вес и защиту. В этой сумке на колесах можно разместить DSLR-камеру с установленным объективом 70/200 мм, вторую камеру и до 3-4 объективов, а также в сумке можно легко расположить полный премиум комплект CSC-камеры. Пространство сумки легко адаптируется под оборудование благодаря 12 защитным перегородкам + 2 перегородкам CPS (Camera Protective System), которые можно легко регулировать. Кроме того, она оснащена двумя внутренними прозрачными карманами для размещения мелких аксессуаров для камеры, кабелей, карт памяти и т. д. Air-50 оснащена вместительным легкодоступным передним карманом для 15-дюймового ноутбука и дополнительным передним карманом для документов и личных вещей.
Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Чемодан на колесах для фототехники Manfrotto PL-RL-A50 Pro Light Reloader Air-50