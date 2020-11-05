Мышь Logitech M110 Silent (M110s) Mid Gray

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Мышь проводная Logitech Mouse B110 SILENT – самая обычная модель для офиса. Она так же хорошо подходит для левой руки, как для правой, благодаря своей симметричной форме. Оборудована двумя клавишами и колесом прокрутки с рельефной поверхностью, предупреждающей скольжение. Подключение осуществляется через разъем USB, поэтому мышь получится использовать с любым компьютером или ноутбуком.

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