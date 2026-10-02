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Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296)

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Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296) - фото 1
Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296) - фото 2
Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296) - фото 1
  • Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296) - фото 2
  • Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
430 руб.  720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650701
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296)

Точный и надёжный сенсор Pixart 3065. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Силиконовое колесо прокрутки. Прорезиненное колесо прокрутки. Эргономичная форма. Радиус действия - 10 м. Кнопка смены разрешения. Бесшумное нажатие кнопок: Тихие левая и правая кнопки. Прочные тефлоновые ножки легко скользят по поверхности стола: Аккуратно снимите защитную пленку с тефлоновых ножек перед использованием. Многофункциональное программное обеспечение: Работает только с операционной системой Windows

Отзывы о товаре Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Точный и надёжный сенсор Pixart 3065. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. Силиконовое колесо прокрутки. Прорезиненное колесо прокрутки. Эргономичная форма. Радиус действия - 10 м. Кнопка смены разрешения. Бесшумное нажатие кнопок: Тихие левая и правая кнопки. Прочные тефлоновые ножки легко скользят по поверхности стола: Аккуратно снимите защитную пленку с тефлоновых ножек перед использованием. Многофункциональное программное обеспечение: Работает только с операционной системой Windows
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender FEAM MM-296 BLACK (52296) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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