Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%410 руб. 1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654394
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606
Мышь беспроводная SVEN RX-380W с настраиваемой скоростью курсора отлично себя проявит и в офисе, и в видеоиграх. За счет симметричной формы ее можно использовать как правой, так и левой руками. Беспроводное присоединение осуществляется по радиоканалу. Манипулятор имеет 3 кнопки и прорезиненное колесико прокрутки для управления курсором. Ресурс нажатия переключателей мыши беспроводной SVEN RX-380W достигает 3 млн. Для работы ей необходима 1 батарейка типа АА. Вес манипулятора – всего 54 г, поэтому по поверхности он будет буквально летать.
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Мышь беспроводная SVEN RX-380W с настраиваемой скоростью курсора отлично себя проявит и в офисе, и в видеоиграх. За счет симметричной формы ее можно использовать как правой, так и левой руками. Беспроводное присоединение осуществляется по радиоканалу. Манипулятор имеет 3 кнопки и прорезиненное колесико прокрутки для управления курсором. Ресурс нажатия переключателей мыши беспроводной SVEN RX-380W достигает 3 млн. Для работы ей необходима 1 батарейка типа АА. Вес манипулятора – всего 54 г, поэтому по поверхности он будет буквально летать.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Sven RX-380W Grey SV-020606 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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