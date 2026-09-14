Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 310MW черный/красный (1869093)
Беспроводная мышь Oklick - идеальное решение для пользователей, ищущих универсальное устройство с отличными характеристиками. Элегантный дизайн в красно-черных тонах делает этот аксессуар стильным дополнением к вашему рабочему пространству. Мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобный хват для всех пользователей. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 3200 dpi, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора. Вы можете беспроводно использовать устройство на расстоянии до 10 метров благодаря надежной связи через радиоканал. Это позволяет работать комфортно без ограничений в движении. Мышь Oklick работает от одной батарейки типа AA, обеспечивая легкость и продолжительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. С весом всего 57 г, она идеально подходит для длительного и комфортного использования, будь то работа, учеба или развлечения.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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