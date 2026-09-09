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Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100)

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Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100) - фото 1
Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100) - фото 2
Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100) - фото 1
  • Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100) - фото 2
  • Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 164650
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100)

Мышь проводная Genius DX-120 подойдет для работы, учебы и использования Интернета. Манипулятор обладает очень надежной конструкцией. Для подключения мыши к стационарным и мобильным компьютерам используется USB-интерфейс. Длина интерфейсного кабеля составляет 1.5 м: этот параметр гарантирует необходимую степень свободы перемещений. Вы сможете с комфортом пользоваться мышью на рабочем столе любых размеров. Мышь может подключаться к USB-порту (и отключаться от него) без отключения питания компьютера.

Отзывы о товаре Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Мышь проводная Genius DX-120 подойдет для работы, учебы и использования Интернета. Манипулятор обладает очень надежной конструкцией. Для подключения мыши к стационарным и мобильным компьютерам используется USB-интерфейс. Длина интерфейсного кабеля составляет 1.5 м: этот параметр гарантирует необходимую степень свободы перемещений. Вы сможете с комфортом пользоваться мышью на рабочем столе любых размеров. Мышь может подключаться к USB-порту (и отключаться от него) без отключения питания компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Genius DX-120 Black USB (31010105100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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