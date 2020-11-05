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Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3

Артикул: 223038
  • Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - фото 1
  • Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - фото 2
  • Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - фото 3
  • Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - фото 4
Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - фото 1
Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - фото 2
Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - фото 3
Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - фото 4
29 450 руб. 
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+ 95 КэтКоинов
Артикул: 223038
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра52 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.4
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.4
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм30
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм30
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.265
Новый светосильный стандартный объектив для камер Olympus и Panasonic cистемы Micro 4/3. Исключительно высокая светосила - f/1.4, - позволяет снимать с малой глубиной резкости и не пользоваться вспышкой в условиях недостаточного освещения. Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает мягкое и красивое размытие фона, а многослойное просветляющее покрытие и бленда, идущая в комплекте, позволяют избежать паразитарной засветки, появления бликов и выгорания контрастности. Использование двух асферических элементов и элемента с аномальной частичной дисперсией позволяет объективу исправлять хроматические аберрации и дисторсию изображения.


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Объектив Sigma AF 30mm F1.4 DC DN |C Micro 4/3 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 29450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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