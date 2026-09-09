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Характеристики
Тип товара
Искатель оптический
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221297
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Описание товара Искатель оптический Sky-Watcher 8x50 с изломом оси, с креплением
Оптический искатель Sky-Watcher 8x50 применяется для поиска объектов для наблюдения в ночном небе. Благодаря ахроматическому объективу с полным просветлением оптики изображение получается ярким и четким. Широкое поле зрения обеспечивает хороший обзор. Излом оптической оси на 90° дает возможность смотреть в искатель из наиболее удобного положения. Для регулировки резкости необходимо повернуть объектив искателя. Перекрестие хорошо различимо на фоне ночного неба. Искатель поставляется с удобным держателем, при помощи которого вы сможете выровнять положение искателя на трубе телескопа. Для установки на телескоп используется пластина «ласточкин хвост».
Оптический искатель Sky-Watcher 8x50 применяется для поиска объектов для наблюдения в ночном небе. Благодаря ахроматическому объективу с полным просветлением оптики изображение получается ярким и четким. Широкое поле зрения обеспечивает хороший обзор. Излом оптической оси на 90° дает возможность смотреть в искатель из наиболее удобного положения. Для регулировки резкости необходимо повернуть объектив искателя. Перекрестие хорошо различимо на фоне ночного неба. Искатель поставляется с удобным держателем, при помощи которого вы сможете выровнять положение искателя на трубе телескопа. Для установки на телескоп используется пластина «ласточкин хвост».
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