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Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW

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Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка оптическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486613
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Насадка оптическая
Особенности
совместимы с объективами с байонетом Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х17
Вес, кг.
1.2

Описание товара Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW

Видеообзор на Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW

Видеообзор Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW
 

Отзывы о товаре Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Насадка оптическая
Особенности
совместимы с объективами с байонетом Canon
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW

Видеообзор Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST4 BW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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