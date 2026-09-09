Окуляр Sky-Watcher Kellner 6,3 мм, 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221119
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
50
Описание товара Окуляр Sky-Watcher Kellner 6,3 мм, 1,25"
Sky-Watcher Kellner 6,3 мм – это ахроматический трехэлементный окуляр, который прекрасно подходит для изучения Луны и планет Солнечной системы с высоким увеличением. Эту модель лучше использовать с небольшими телескопами с малой светосилой. Качественная стеклянная оптика с многослойным просветляющим покрытием формирует резкое и четкое изображение без искажений по краям. Окуляр подходит к телескопам любых производителей. Посадочный диаметр этой модели составляет 1,25. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
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Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Sky-Watcher Kellner 6,3 мм – это ахроматический трехэлементный окуляр, который прекрасно подходит для изучения Луны и планет Солнечной системы с высоким увеличением. Эту модель лучше использовать с небольшими телескопами с малой светосилой. Качественная стеклянная оптика с многослойным просветляющим покрытием формирует резкое и четкое изображение без искажений по краям. Окуляр подходит к телескопам любых производителей. Посадочный диаметр этой модели составляет 1,25. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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