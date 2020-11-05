Камера заднего вида INTERPOWER IP-920 LED

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|INTERPOWER
|Тип товара
|Камера заднего вида
|Поддержка профилей
|NTSC
|Тип установки
|проводная
|Угол обзора
|100°
|Беспроводная
|нет
|Класс влагозащищенности
|IP68
|Разрешение съемки
|733x493
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