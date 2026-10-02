Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%1 490 руб. 1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641169
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
900
Описание товара Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт)
Камера устанавливается в салон автомобиля на стекло и может использоваться как для съемки обстановки позади транспортного средства, так и для съемки салона.
Совместима со следующими устройствами:
- NAVITEL AR280 DUAL
- NAVITEL DMR175 NV
- NAVITEL DR250 DUAL
- NAVITEL MR155 NV
- NAVITEL R250 DUAL
- NAVITEL RC2 DUAL
- NAVITEL RE 5 DUAL
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Камера устанавливается в салон автомобиля на стекло и может использоваться как для съемки обстановки позади транспортного средства, так и для съемки салона.
Совместима со следующими устройствами:
- NAVITEL AR280 DUAL
- NAVITEL DMR175 NV
- NAVITEL DR250 DUAL
- NAVITEL MR155 NV
- NAVITEL R250 DUAL
- NAVITEL RC2 DUAL
- NAVITEL RE 5 DUAL
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт)