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Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная

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Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 1
Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 2
Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 3
Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 4
Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
  • Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 1
  • Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 2
  • Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 3
  • Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 4
  • Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196599
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Камера заднего вида
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
650

Описание товара Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная

Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL – компактный черный прибор, который можно прикрепить на любое удобное место. Устройство обладает проводным подключением и поддержкой видеосигнала NTSC. Угол обзора при работе достигает 110 градусов, а дополнительной особенностью является отображение понятных парковочных линий.

Отзывы о товаре Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL универсальная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Камера заднего вида
Описание
Камера заднего вида Silverstone F1 IP-168DL – компактный черный прибор, который можно прикрепить на любое удобное место. Устройство обладает проводным подключением и поддержкой видеосигнала NTSC. Угол обзора при работе достигает 110 градусов, а дополнительной особенностью является отображение понятных парковочных линий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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