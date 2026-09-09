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Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR

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Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - фото 1
Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - фото 2
Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - фото 3
Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
  • Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - фото 1
  • Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - фото 2
  • Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - фото 3
  • Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292907
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
650

Описание товара Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR

Автомобильная рамка под номер с камерой заднего вида разработана с учётом российских погодных условий! Незаметна и подходит для любой модели автомобиля! Обеспечит хорошую видимость и оптимальный угол обзора. Тип сенсора CMOS OmniVision OV7959. Класс защиты IP67 — стабильная работа камеры при любых погодных условиях. Диапазон температур от –30°С до +50°С.

Отзывы о товаре Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильная рамка под номер с камерой заднего вида разработана с учётом российских погодных условий! Незаметна и подходит для любой модели автомобиля! Обеспечит хорошую видимость и оптимальный угол обзора. Тип сенсора CMOS OmniVision OV7959. Класс защиты IP67 — стабильная работа камеры при любых погодных условиях. Диапазон температур от –30°С до +50°С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера заднего вида SilverStone F1 Interpower IP-616 IR - стоимость товара 1340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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