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Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2

Артикул: 218267
  • Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2 - фото 1
  • Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2 - фото 2
  • Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2 - фото 3
Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2 - фото 1
Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2 - фото 2
Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2 - фото 3
11 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218267
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БрендDJI
Тип товараСтедикам
АккумуляторЕсть
Вес0.485
Диапазон вращения170 град.
Диапазон наклона170 град.
Нагрузка0.202 кг
Идеален для ежедневного использования. Стабилизатор выполнен из прочного композитного материала, снижающего его массу. Бесколлекторные двигатели нейтрализуют как небольшие вибрации - если вы снимаете со скейтборда - так и сильную тряску - если вы прыгаете на батуте - в любом случае видео будет плавным.


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