Технический фен DeWalt D26411-QS 1800Вт темп.50/400/600С
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Технический фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218040
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Технический фен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х9
Вес, кг.
1.5
Описание товара Технический фен DeWalt D26411-QS 1800Вт темп.50/400/600С
Технический фен DeWalt D26411-QS оснащен 2 скоростями подачи нагретого воздушного потока – 250 л/мин и 450 л/мин. Благодаря ступенчатому регулятору можно плавно настраивать температуру в диапазоне 50-600 °C. В наборе поставляются 2 насадки-концентратор, которые формируют направленную струю воздуха для удаления лакокрасочных покрытий, формовки, спайки, сушки и других задач в труднодоступных местах. Рукоятка с рифленой поверхностью обеспечивает комфортное удержание инструмента. Технический фен DeWalt D26411-QS получает питание от электросети и имеет кабель длиной 2.5 м.
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Технический фен DeWalt D26411-QS оснащен 2 скоростями подачи нагретого воздушного потока – 250 л/мин и 450 л/мин. Благодаря ступенчатому регулятору можно плавно настраивать температуру в диапазоне 50-600 °C. В наборе поставляются 2 насадки-концентратор, которые формируют направленную струю воздуха для удаления лакокрасочных покрытий, формовки, спайки, сушки и других задач в труднодоступных местах. Рукоятка с рифленой поверхностью обеспечивает комфортное удержание инструмента. Технический фен DeWalt D26411-QS получает питание от электросети и имеет кабель длиной 2.5 м.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Технический фен DeWalt D26411-QS 1800Вт темп.50/400/600С - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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