Фен технический Sturm! HG2005
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Характеристики
Описание товара Фен технический Sturm! HG2005
Технический фен Sturm! HG2005 предназначен для создания горячего потока воздуха и может эффективно использоваться для различных работ – например, обертывания и тонирования автомобилей, сушки или удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций, разрыхления плитки и шпаклевки, а также нагревания клея и удаления наклеек. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения. За производительность Sturm! HG2005 отвечает нагреватель на 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 300 до 600°C. Для удобства использования предусмотрена ступенчатая регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 500 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Поставка фена осуществляется с набором насадок и скребком.
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Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
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Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
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