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Фен технический Sturm! HG2005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен технический Sturm! HG2005

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Фен технический Sturm! HG2005 - фото 1
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 2
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 3
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 4
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 5
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 6
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 7
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 8
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 9
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 10
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 11
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 12
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 13
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 14
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 15
Фен технический Sturm! HG2005 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 1
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 2
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 3
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 4
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 5
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 6
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 7
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 8
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 9
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 10
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 11
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 12
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 13
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 14
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 15
  • Фен технический Sturm! HG2005 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 343309
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
10
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
300 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х11
Вес, кг.
1.2

Описание товара Фен технический Sturm! HG2005

Технический фен Sturm! HG2005 предназначен для создания горячего потока воздуха и может эффективно использоваться для различных работ – например, обертывания и тонирования автомобилей, сушки или удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций, разрыхления плитки и шпаклевки, а также нагревания клея и удаления наклеек. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения. За производительность Sturm! HG2005 отвечает нагреватель на 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 300 до 600°C. Для удобства использования предусмотрена ступенчатая регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 500 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Поставка фена осуществляется с набором насадок и скребком.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе

Отзывы о товаре Фен технический Sturm! HG2005




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
10
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
300 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
26
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Технический фен Sturm! HG2005 предназначен для создания горячего потока воздуха и может эффективно использоваться для различных работ – например, обертывания и тонирования автомобилей, сушки или удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций, разрыхления плитки и шпаклевки, а также нагревания клея и удаления наклеек. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения. За производительность Sturm! HG2005 отвечает нагреватель на 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 300 до 600°C. Для удобства использования предусмотрена ступенчатая регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 500 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Поставка фена осуществляется с набором насадок и скребком.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
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Отзывы


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