Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д
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Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%4 100 руб. 6 460 руб.
В наличии
Код товара: 269909
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 100 руб. -37%
6 460 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х8
Вес, кг.
1.42
Описание товара Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д
Данная модель характеризуется улучшенной конструкцией с ламинарным воздушным потоком, усовершенствованным нагревательным элементом и керамическим изолятором, образующими качественный продукт для генерации горячего воздуха.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
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Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Ширина, см
27
Страна производитель
Китай
Данная модель характеризуется улучшенной конструкцией с ламинарным воздушным потоком, усовершенствованным нагревательным элементом и керамическим изолятором, образующими качественный продукт для генерации горячего воздуха.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
Достоинства:
Комментарий:
хороший соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
все нормально целое работает. как и на сколько его хватит время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен. Много насадок. Регулируется температура
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Пользуюсь при установке авто чехлов. Купил себе второй, чтобы не такскать из помещения в помещение.
Достоинства:
Комментарий:
зубр есть зубр,только вот если бы кейс шел с ним тогда было бы просто ПУШКА
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, легкий и удобный! "Жарит" супер, температура выставляется кратно 10
Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - стоимость товара 4100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д
Достоинства:
Комментарий:
хороший соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
все нормально целое работает. как и на сколько его хватит время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фен. Много насадок. Регулируется температура
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен. Пользуюсь при установке авто чехлов. Купил себе второй, чтобы не такскать из помещения в помещение.
Достоинства:
Комментарий:
зубр есть зубр,только вот если бы кейс шел с ним тогда было бы просто ПУШКА
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, легкий и удобный! "Жарит" супер, температура выставляется кратно 10