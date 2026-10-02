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Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК

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Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 1
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 2
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 3
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 4
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 5
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 6
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 7
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 8
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 9
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 10
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 11
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен строительный
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 1
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 2
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 3
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 4
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 5
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 6
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 7
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 8
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 9
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 10
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 11
  • Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК
2 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Фен строительный
В кейсе
да
Высота, см
27
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Комплектация
фен строительный (1 шт.), кейс (1 шт.), скребок для краски (1 шт.), насадка (4 шт.), документация
Максимальная температура
550 °C
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
50 ?С
Минимальный объем выдуваемого воздуха
300
Мощность, Вт
2000
Габариты (ВxГxШ), мм
280x85x270
Регулировка температуры
да
Страна производства
Китай
Ширина, см
28
Длина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х21
Вес, кг.
2.4

Описание товара Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК

Строительный фен «Ресанта» ФЭ-2000ЭК — легкий и простой в управлении прибор, предназначенный для применения в быту и профессиональном строительстве. Предназначен для обработки горячим воздухом поверхностей и материалов с целью устранения лакокрасочного покрытия, нагревания труб для скорейшей термоусадки, пайки, лужения, размягчения клееных швов и размораживания любых металлических конструкций.Предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 40°C, относительной влажности до 80%. Не рекомендуется использовать на улице во время дождя и при чрезмерной запыленности окружающего воздуха.Благодаря эргономичной конструкции и небольшому весу строительный фен «Ресанта» ФЭ-2000ЭК не доставляет дискомфорта даже при продолжительной работе. Безопасность эксплуатации обеспечивает закрытая рукоятка. Мощность потока можно регулировать при помощи специального переключателя.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры


Теги товара: в кейсе, 2000 вт

Отзывы о товаре Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Фен строительный
В кейсе
да
Высота, см
27
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Комплектация
фен строительный (1 шт.), кейс (1 шт.), скребок для краски (1 шт.), насадка (4 шт.), документация
Максимальная температура
550 °C
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
50 ?С
Минимальный объем выдуваемого воздуха
300
Мощность, Вт
2000
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
280x85x270
Регулировка температуры
да
Страна производства
Китай
Ширина, см
28
Длина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный фен «Ресанта» ФЭ-2000ЭК — легкий и простой в управлении прибор, предназначенный для применения в быту и профессиональном строительстве. Предназначен для обработки горячим воздухом поверхностей и материалов с целью устранения лакокрасочного покрытия, нагревания труб для скорейшей термоусадки, пайки, лужения, размягчения клееных швов и размораживания любых металлических конструкций.Предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 40°C, относительной влажности до 80%. Не рекомендуется использовать на улице во время дождя и при чрезмерной запыленности окружающего воздуха.Благодаря эргономичной конструкции и небольшому весу строительный фен «Ресанта» ФЭ-2000ЭК не доставляет дискомфорта даже при продолжительной работе. Безопасность эксплуатации обеспечивает закрытая рукоятка. Мощность потока можно регулировать при помощи специального переключателя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры


Теги товара: в кейсе, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК - купить по цене 2580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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