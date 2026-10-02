Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК
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Характеристики
Описание товара Фен технический Ресанта ФЭ-2000ЭК
Строительный фен «Ресанта» ФЭ-2000ЭК — легкий и простой в управлении прибор, предназначенный для применения в быту и профессиональном строительстве. Предназначен для обработки горячим воздухом поверхностей и материалов с целью устранения лакокрасочного покрытия, нагревания труб для скорейшей термоусадки, пайки, лужения, размягчения клееных швов и размораживания любых металлических конструкций.Предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 40°C, относительной влажности до 80%. Не рекомендуется использовать на улице во время дождя и при чрезмерной запыленности окружающего воздуха.Благодаря эргономичной конструкции и небольшому весу строительный фен «Ресанта» ФЭ-2000ЭК не доставляет дискомфорта даже при продолжительной работе. Безопасность эксплуатации обеспечивает закрытая рукоятка. Мощность потока можно регулировать при помощи специального переключателя.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры
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