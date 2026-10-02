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Фен электрический Интерскол ФЭ-2000ЭМ (385.0.1.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен электрический Интерскол ФЭ-2000ЭМ (385.0.1.00)

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Фен электрический Интерскол ФЭ-2000ЭМ (385.0.1.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269900
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фен электрический Интерскол ФЭ-2000ЭМ (385.0.1.00)
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
50 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
300
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х9
Вес, кг.
2

Описание товара Фен электрический Интерскол ФЭ-2000ЭМ (385.0.1.00)

Электрический фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ 385.0.1.00 имеет два температурных режима и два режима потока воздуха, что обеспечивает точную работу с различными материалами. После выключения автоматически срабатывает режим продувки. В комплект поставки входят 4 насадки, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.



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Отзывы о товаре Фен электрический Интерскол ФЭ-2000ЭМ (385.0.1.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
50 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
300
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ 385.0.1.00 имеет два температурных режима и два режима потока воздуха, что обеспечивает точную работу с различными материалами. После выключения автоматически срабатывает режим продувки. В комплект поставки входят 4 насадки, что позволяет приступать к работе сразу после покупки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен электрический Интерскол ФЭ-2000ЭМ (385.0.1.00) - стоимость товара 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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